odpowiedź Jeżeli w umowie o pracę dotychczasowe wynagrodzenie zostało określone kwotowo, np. „2600 zł brutto miesięcznie”, to niestety należy zmienić ją w trybie porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego. Zmiana w drodze porozumienia nie stanowi w tym przypadku problemu, bo następuje w drodze ustaleń z pracownikiem. Jeśli takich ustaleń nie ma, to wymagane jest zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Co ciekawe, w takim przypadku kodeks pracy pozwala pracownikowi na niewyrażenie zgody – nawet wówczas gdy podwyżka wynika bezpośrednio z rozporządzenia Rady Ministrów. Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się przepisy dotyczące wypowiadania umów o pracę, jeśli więc pracownik złoży pracodawcy oświadczenie, w którym odmówi takiej podwyżki , prowadzi to do rozwiązania umowy o pracę. Brak zgody na wzrost wynagrodzenia jest tylko pozornie niedorzeczny: niewielki nawet wzrost wynagrodzenia prowadzi czasem do utraty uzależnionych od dochodu rodziny lub gospodarstwa domowego świadczeń socjalnych, a podwyżka nie równoważy kwoty tej utraty. Również w przypadku gdy okres oczekiwania na milczącą zgodę pracownika na zmianę warunków pracy przypada już w 2021 r., należy mu wypłacić minimalne wynagrodzenie w wysokości obowiązującej w danym momencie (czyli obecnie to obowiązujące w 2021 r.).