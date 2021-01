W obydwu przypadkach przepis posługuje się spójnikiem „albo”, co wskazuje na alternatywę rozłączną, a więc pracownik nie może żądać od pracodawcy kopii w dwóch postaciach. W praktyce pojawiło się jednak pytanie, czy o postaci wydawanej kopii decyduje samodzielnie pracodawca czy też pracownik, składając wniosek, może narzucić, w jakiej formie zostanie mu ona wydana. Na tak postawione pytanie odpowiedziało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w stanowisku z 30 grudnia 2020 r. Wskazało w nim, że ostateczna decyzja należy do pracodawcy, jednak w ramach posiadanych możliwości organizacyjnych i technicznych powinien on spróbować uwzględnić wniosek pracownika. Zatem należy przyjąć, że gdy we wniosku pracownika nie ma nic na temat postaci żądanej kopii, to pracodawca ma całkowitą swobodę decyzji, czy wydać ją w formie papierowej czy elektronicznej.