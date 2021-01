W tym roku według szacunków wynikających m.in. z ustawy budżetowej, którą zajmuje się Senat, do kieszeni pracowników całej administracji państwowej (w tym m.in. urzędników samorządowych, nauczycieli czy służb mundurowych) trafi 9 mld zł w postaci dodatkowego wynagrodzenie rocznego. To aż blisko o 2,5 mld zł więcej, niż wypłacano na ten cel jeszcze 6 lat wcześniej. Ten wzrost to efekt ostatnich 6-procentowych podwyżek a także innych dodatków (np. stażowego). Pieniądze są wypłacane praktycznie wszystkim bez względu na zaangażowanie w pracę. Dodatek nie ma więc charakteru motywacyjnego. Wystarczy, że osoba uprawniona w miarę systematycznie przychodzi do pracy i nie jest np. pod wpływem alkoholu.

Pod koniec listopada 2020 r. w budżetówce pojawiły się obawy, że ze względu na trudną sytuację finansową wywołaną m.in. pandemią może zabraknąć pieniędzy na szczepionki. W efekcie rząd chciał je pozyskać, obcinając m.in urzędnicze trzynastki. Ostatecznie resort finansów zdementował doniesienia, że budżetówka może stracić prawo do tego świadczenia. Jak zaznaczają eksperci, skorzystanie z urzędniczego bonusu byłoby znacznym wsparciem dla publicznej kasy. Co więcej, przepisy covidowe dają możliwość czasowego obniżenia pensji w administracji, a nawet jej zamrożenia. Obecnie, jak przekonują osoby z KPRM, nie ma takiej potrzeby.

– Swego czasu opowiadałam się za solidarnym oszczędzaniem w czasach pandemii, również w administracji rządowej, np. obniżając pensje lub wstrzymując wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ale skoro tej solidarności nie ma, bo przecież rząd chciał podwoić pensje podsekretarzom stanu, którzy mieli przejść do korpusu urzędniczego, to trudno prosić pozostałych pracowników o zrozumienie otrzymywania niższej gratyfikacji za ich pracę – tłumaczy prof. Jolanta Itrich-Drabarek z Uniwersytetu Warszawskiego, była członkini Rady Służby Cywilnej.

W 2013 r. Bank Światowy wskazał, że system wynagrodzeń sektora publicznego w Polsce potrzebuje reform. Dwa lata później Claudia Torres-Bartyzel, ówczesna szefowa służby cywilnej, przygotowała nawet specjalny raport, w którym proponowała likwidację trzynastki. Pomysł trafił do kosza, bo nie było i wciąż nie ma na to zgody, m.in. związkowców.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane jest co do zasady do końca marca. Fakt niedotrzymania tego terminu wiąże się z konsekwencjami – grzywną oraz odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, m.in. upomnieniem, naganą lub karą pieniężną.

Zgodnie z art. 2 i 4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1872 ze zm.) – trzeba w administracji państwowej przepracować co do zasady pół roku, aby ubiegać się o trzynastkę. Z kolei wynagrodzenie roczne jest ustalane w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który ono przysługuje. W efekcie wraz z rosnącymi zarobkami w administracji, a także podwyżkami płacy minimalnej przekłada się to na wyższe bonusy dla pracowników budżetówki. Dodatkowo na takie świadczenia ma też wpływ rosnący od 1 proc. do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego dodatek stażowy. W administracji rządowej średnio 200 mln zł rocznie trzeba z każdym rokiem więcej zaplanować na wypłatę tych świadczeń, a w samorządach nawet dwukrotnie więcej (w tym roku na ten cel trzeba będzie wydać ok. 500 mln zł więcej).