Osoby prowadzące firmę, które na mocy tarczy branżowej uzyskały prawo do zwolnienia ze składek ZUS za lipiec, sierpień, wrzesień, powoli mogą się cieszyć. Z zapisanych w ustawie ulg dotąd skorzystać nie mogły; jak kilkakrotnie alarmowaliśmy, prace w parlamencie trwały na tyle długo, że termin na złożenie wniosków o zwolnienie ze składek minął jeszcze przed wejściem w życie przepisów. W konsekwencji ZUS nie chciał ich przyjmować. Pomocną dłoń do biznesu wyciągnęła dopiero senacka komisja gospodarki narodowej i innowacyjności, proponując wydłużenie do 15 marca 2021 r. terminu na ubieganie się o ulgę. Eksperci chwalą zmianę, chociaż zdaniem niektórych to musztarda po obiedzie.