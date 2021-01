Znowelizowane przepisy mają też usunąć wątpliwości związane z poszerzaniem składu RDS o kolejne organizacje. Jeśli dane zrzeszenie przedstawi odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu reprezentatywności, to rada ma podejmować uchwałę o liczbie członków, jaka mu przysługuje (na najbliższym posiedzeniu plenarnym). Jeśli w związku z tym konieczne będzie zmniejszenie liczby członków organizacji już uczestniczących w pracach rady (z tej samej strony, którą reprezentuje nowe zrzeszenie, np. pracodawców), to w ciągu 14 dni mają one składać do prezydenta RP wnioski o odwołanie swoich przedstawicieli (aby w ten sposób „zrobić miejsce” dla nowej organizacji).