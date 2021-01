IWP zwraca też uwagę na inny praktyczny aspekt. Formularz ZUS RUD przewiduje opatrzenie go podpisem osoby, która zamawia dzieło. Izba zwraca jednak uwagę, że w przypadku większych podmiotów gospodarczych takich zamówień może dokonywać duża liczba osób. W konsekwencji, jak wskazuje IWP, konieczność każdorazowego zwracania się do zamawiających dzieło z prośbą o podpis pod ZUS RUD w praktyce może okazać się uciążliwe dla osób odpowiedzialnych w danej organizacji za kontakty z ZUS, a w efekcie uniemożliwiać dochowanie siedmiodniowego terminu na przesłanie formularza. Chodzi np. o sytuację, w której zamawiający po podpisaniu umowy uda się na urlop. Ponadto w kontekście wysyłki formularza elektronicznie – u każdego dużego płatnika dostęp do PUE ma ograniczona grupa osób. Jest to związane z ochroną danych osobowych. W związku z powyższym izba postuluje, aby uprawnienie do podpisania ZUS RUD miały te same osoby, które są uprawnione do podpisywania innych dokumentów przedkładanych ZUS (tak jak ma to miejsce w przypadku np. ZUS DRA czy ZUS ZUA).