Oprócz standardowych raportów, takich jak ZUS RCA, ZUS RZA czy ZUS RSA, w obrocie funkcjonuje także formularz rozliczeniowy, tj. ZUS RPA (już od 1 stycznia 2019 r.). Zawarte w nim dane wykorzystuje się do ustalania prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. Płatnik składa go za ubezpieczonych, których zatrudnił jako pracowników albo na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.