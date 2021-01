Z definicji pracy zdalnej wynika, że nie może nią być każda praca, do której pracownik ma kwalifikacje (np. która akurat jest przydatna z punktu widzenia potrzeb pracodawcy w okresie epidemii). Powinna to być praca wynikająca z treści umowy o pracę. Zasadą jest, że wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności może być ona wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.