Ustanowienie minimalnych wymogów ma poprawić warunki życia i pracy zatrudnionych przez zbliżanie przepisów krajowych dotyczących czasu pracy (m.in. wyrok z 26 czerwca 2001 r., sprawa BECTU, C 173/99). Celem takich regulacji jest też zapewnienie lepszej ochrony w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Zbyt długa praca może bowiem prowadzić do wypadków (m.in. wyrok z 5 października 2004 r., sprawa Pfeiffer i in., od C 397/01 do C 403/01).