WSA jednak zakwestionował czynności komendanta SG. Wskazał, że zgodnie z przepisami negatywne przesłanki dostępu do zastrzeżonych części lotniska polegają w szczególności na zaistnieniu zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa państwa czy porządku publicznego lub powzięciu wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko danej osobie lub skazania prawomocnym wyrokiem za szereg wymienionych rodzajów przestępstw. Znieważenie funkcjonariusza należy zaś do grupy przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego , a ta kategoria nie jest objęta ustawowym katalogiem. Co prawda wyliczenie przesłanek w istocie nie ma charakteru wyczerpującego, organ musi mieć bowiem pewną elastyczność w dokonaniu oceny, by móc zapewnić bezpieczeństwo ruchu na lotnisku w każdej sytuacji. Jednak czym innym jest otwarty katalog przesłanek, a czym innym wyczerpujący katalog przestępstw wchodzących w skład jednej z nich. Skoro bowiem ustawodawca dokonał w obrębie przesłanki dotyczącej skazania lub toczącego się postępowania szczegółowego wskazania rodzajów przestępstw, to należy uznać, że jest to katalog zamknięty. Gdyby bowiem organ mógł w zależności od własnego uznania dowolnie spis modyfikować czy rozszerzać, wyliczenie to traciłoby swój sens.