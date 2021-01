Mimo funkcjonowania organów odpowiedzialnych za przestrzeganie równego traktowania, działalności organizacji pozarządowych, wprowadzenia do prawa przepisów o charakterze antydyskryminacyjnym, wciąż zauważalna jest niska świadomość w społeczeństwie dotycząca zjawiska dyskryminacji – stoi w projekcie Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2021‒2030 (KPDRT), który pod koniec ubiegłego roku wrócił z konsultacji społecznych. Dziś odpowiedzialna za niego wiceminister rodziny Anna Schmidt zapowiada szereg działań, by to zmienić.