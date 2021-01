W ubiegłym roku zmieniły się zasady korzystania z preferencji w opłacaniu należności do ZUS (tzw. mały ZUS plus). Mogą z nich skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Do tej pory limit ten wynosił trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia . Jeśli natomiast działalność gospodarcza była prowadzona krócej, wylicza się go proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.