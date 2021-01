O płacenie niższych składek ZUS mogą starać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Ulga nie przysługuje osobom prowadzącym działalność pozarolniczą inną niż gospodarcza, np. działającym jako wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., wspólnikom spółek jawnych, komandytowych oraz partnerskich. Ponadto, aby skorzystać z tej ulgi, trzeba prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym i uzyskać z tej działalności w 2020 r. przychód nieprzekraczający 120 000 zł ‒ jeśli działalność prowadzona była przez cały rok. Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność tylko przez część roku, to limit uzyskanych przychodów jest proporcjonalnie niższy. Kolejny warunek to niepodleganie w 2020 r. ubezpieczeniom z tytułu innej pozarolniczej działalności gospodarczej. Poza tym może skorzystać z tej ulgi przedsiębiorca, który rozlicza się w formie karty podatkowej, także ten, który korzystał ze zwolnienia VAT. Nie mogą z małego ZUS plus skorzystać ci, którzy wykonywali w ramach prowadzonej działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy tych samych prac, które wykonywane były wcześniej w ramach stosunku pracy (w 2020 r. lub w 2021 r.). O mały ZUS plus w 2021 r. nie mogą też ubiegać się ci, którzy spełniają warunki do skorzystania z preferencyjnych zasad oskładkowania określonych w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.