Nie. Stoję na stanowisku, że do szczepień przeciw COVID-19 należy wytrwale zachęcać. Jest to szansa na to, że jako społeczeństwo , nawet powiem więcej: jako ludzkość, wyjdziemy cało z walki z koronawirusem. Czym innym, w kontekście komentowanego pisma, jest jednak zachęta, a czym innym straszenie. Dla mnie to ewidentne zastraszanie żołnierzy, którzy przecież mają prawo mieć wątpliwości. Z pisma jednoznacznie wynika, że osoby, które się nie zaszczepią, poniosą konsekwencje kadrowe w postaci obniżania opinii służbowej, niekierowania na kursy i szkolenia, a tym samym blokowania chociażby awansów. Nie wspomnę o kierowaniu do pełnienia służby poza granicami kraju lub wyznaczania na stanowiska służbowe w strukturach NATO. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie dla mundurowych dodatkowych zachęt. Żołnierze nie są ludźmi tchórzliwymi, ale jak każdy obywatel mają prawo do wyczerpujących informacji. Dlatego w pierwszej kolejności od tego bym zaczął.