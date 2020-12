Dobrosław Dowiat-Urbański, szef służby cywilnej, zamieścił w zarządzeniu przepis zalecający zorganizowanie konkursu w przypadku braku kandydatów na wyższe stanowiska. Informacje o nim powinny być zamieszczone w miejscach powszechnie dostępnych w siedzibie urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki. Do tej pory urzędy rzadko korzystały z takiego mechanizmu. Najczęściej we własnym zakresie znajdowały osoby do piastowania funkcji dyrektora lub jego zastępcy. Na konkursy decydowało się np. nieistniejące już Ministerstwo Cyfryzacji