Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. poz. 435) wymienia katalog osób, które mogą przekraczać polską granicę w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Wśród wymienionych znaleźli się m.in. cudzoziemcy upoważnieni do pracy na terytorium naszego kraju, czyli m.in. posiadający zezwolenie na pracę lub pracę sezonową, a także oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy. W katalogu tym pominięto jednak członków rodzin takich obcokrajowców. Doprowadziło to do sytuacji, że niektóre konsulaty odmawiały im już samej możliwości ubiegania się o wizę.