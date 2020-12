Wzrost ustawowego minimum oznacza, że firmy muszą podwyższyć pensje najmniej zarabiających (według danych GUS z 2018 r. najniższe wynagrodzenie otrzymuje ok. 1,5 mln osób). Dodatkowo trzeba liczyć się ze wzrostem świadczeń i zobowiązań powiązanych z minimalną płacą, czyli m.in. dodatku za pracę w nocy, odpraw, odszkodowań (patrz grafika). Podwyżki w okresie pandemii mogą przyczynić się do wzrostu konsumpcji, co pomoże w walce z kryzysem gospodarczym. Z drugiej strony oznaczają dodatkowe problemy dla firm, w szczególności z tych branż, które objął lockdown i mają w związku z tym największe problemy z utrzymaniem etatów i prowadzonej działalności.

Z danych GUS za 2018 r. wynika, że co trzeci pracownik z sektora zakwaterowania i gastronomii otrzymuje najmniejsze wynagrodzenie (z kolei w handlu zarabia je ok. 400 tys. osób). Zdaniem ekspertów trzeba liczyć się z tym, że w takich branżach wzrośnie zatrudnienie w szarej strefie, bez umowy i bez wymogu minimalnej pensji.

Problemy może mieć też m.in. sektor ochrony osób i mienia. W ubiegłym miesiącu Polski Holding Ochrony (PHO) zaapelował do premiera o wstrzymanie podwyżki najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2021 r. – Nasza branża jest całkowicie uzależniona od sytuacji ekonomicznej swoich kontrahentów, a ograniczenia lub całkowite wstrzymanie ich działalności w związku z pandemią przekłada się wprost na realizację kontraktów. Wiele z nich jest rozwiązywanych lub ograniczanych do minimum – podkreśla Sławomir Wagner, przewodniczący rady nadzorczej PHO.

Jego zdaniem klienci nie będą skłonni do negocjacji podwyżek stawek za ochronę, skoro sami tracą kontrakty. PHO zapowiada już sporządzenie raportu o tym, ile firm ochroniarskich upadnie i ile osób straci pracę w związku z obecnym kryzysem wywołanym pandemią i podwyżką minimalnego wynagrodzenia (to odpowiedź na brak reakcji rządu na apel sektora).

Ważnym elementem dyskusji o płacach jest też projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE, przedstawiony przez Komisję Europejską. Wskazuje on m.in. kryteria, które trzeba będzie uwzględniać przy ustalaniu wysokości najniższej pensji w krajach Wspólnoty, aby osiągnęły one „adekwatny” poziom (w praktyce wykorzystywane mają być wskaźniki np. 60 proc. mediany wynagrodzeń i 50 proc. średniej płacy w danym państwie). Kraje członkowskie mają też podejmować działania, które ułatwią zawieranie układów i porozumień zbiorowych. Rząd oraz pracodawcy sceptycznie oceniają obecny projekt, podkreślając m.in., że kwestie wynagrodzeń powinny pozostawać w gestii państw, a nie Brukseli. Ale niektóre z zaproponowanych rozwiązań w praktyce mogą być wdrożone w Polsce. Chodzi np. o wprowadzenie zasady, że minimalna pensja stanowi 50 proc. przeciętnej płacy.

– Na pewno zmniejszyłoby to niepewność co do wzrostu płac i zapobiegłoby skokowym podwyżkom, które nie miałyby odzwierciedlenia w produktywności pracowników i mogłyby doprowadzić do problemów na rynku pracy – ocenia Jeremi Mordasewicz.