Mała rewolucja – tak pracownicy socjalni nazywają zmiany , jakie znalazły się w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przewidują one modyfikacje m.in. w samym formularzu.Jego wypełnienie ma zajmować mniej czasu. Pojawią się też regulacje dotyczące procedury przeprowadzania wywiadu, których brakowało, a te budzące dotychczas wątpliwości zostaną doprecyzowane.

Formularz rodzinnego wywiadu środowiskowego składa się dziś z dziewięciu części (dzielą się one na kolejne elementy), które są wypełniane w zależności od tego, jaki jest cel jego przeprowadzenia. Najważniejsza i jednocześnie najobszerniejsza jest część pierwsza – sporządzana w przypadku ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej – zarówno te pieniężne oraz rzeczowe, jak i usługi. Zgodnie z propozycją zawartą w projekcie część ta zostanie podzielona na segmenty oznaczone literami od A do J. Obowiązkowe będzie wypełnienie tylko sekcji A, H, I, J, które dotyczą danych wnioskującego o wsparcie oraz jego rodziny, potrzeb i oczekiwań zgłoszonych w trakcie wywiadu, diagnozy sytuacji osoby lub rodziny oraz planu pomocy dla nich. Pozostałe segmenty obejmujące np. ogólną analizę sytuacji zdrowotnej i zawodowej będą fakultatywne. Pracownik socjalny będzie sam decydował, czy ich wypełnienie jest potrzebne w danej sprawie.

– Taka zmiana uprości i przyspieszy proces zbierania informacji oraz skróci czas, w którym wywiad jest sporządzany, co przy jego wielkości ma duże znaczenie – mówi Agata Bednarz, kierownik działu pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Paweł Maczyński, przewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, dodaje, że to rozwiązanie daje szanse na zmniejszenie biurokracji przy wywiadzie i spowoduje, że pracownik socjalny nie będzie sprowadzony do roli ankietera, który zadaje mnóstwo, często nieprzydatnych pytań tylko po to, aby wypełnić kolejne rubryki formularza.