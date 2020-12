"Także branża gastronomiczna, branża fitness zostały zamknięte, będziemy wspierać je tymi instrumentami, które dziś szczegółowo przedstawione zostaną na stronach kancelarii" - poinformował. Dodał, że będą też kontynuowane dodatkowe działania.

"Sytuacja w powiatach, gminach, gdzie przemysł turystyczny bardzo mocno ucierpiał i ucierpi jeszcze w styczniu, w lutym, jest specyficzna" - zaznaczył szef rządu. „Mamy do czynienia nie tylko z przedsiębiorcami z branż wymienionych w tarczy branżowej. Inne branże, korzystające na wzmożonym ruchu turystycznym, także są i będą poszkodowane” - ocenił.

Informując w środę o zgodzie Komisji Europejskiej na udzielenie w ramach tarczy branżowej pomocy w wysokości co najmniej 35 mld zł, premier powiedział o pomocy, czyli specjalnej tarczy dla gmin i powiatów szczególnie zagrożonych wskutek ograniczeń turystyki.

"To przede wszystkim południe Polski, od Ustrzyk Górnych, Ustrzyk Dolnych po Jelenią Górę, przez wszystkie piękne pasma górskie, do których się znaczna część Polaków udawała w minionych latach, a w tym roku będzie to niemożliwe, ponieważ różne rygory i zakres epidemii na to nie pozwalają" – mówił Morawiecki. "Dlatego dziś na gospodarczym sztabie kryzysowym dyskutowaliśmy ten temat i uzgodniliśmy przyjęcie środków wysokości nawet do miliarda złotych" – dodał. Zapowiedział, że poszczególne programy dla najbardziej dotkniętych lockdownem gmin i powiatów zostaną przedstawione "w najbliższych dniach".

W ub. tygodniu Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie wszystkich dotychczasowych, stosowanych od wiosny, instrumentów pomocowych. "Zgodziła się też na kolejne ważne rozstrzygnięcia, takie jak umorzenie dla firm z branż dotkniętych obostrzeniami, w 100 proc. pomocy z Polskiego Funduszu rozwoju przyznanej wiosną tego roku” - mówił w czwartek wicepremier Jarosław Gowin.

Gowin poinformował też, że pieniądze z tzw. tarczy 6.0, zaczną płynąć do polskich przedsiębiorców już w grudniu tego roku. Przypomniał, że w ramach tej pomocy firmy będą mogły liczyć na możliwość zawieszenia składek na ZUS, postojowe dla mikro i małych firm, bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. zł dla wszystkich firm.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem rządu ws. przeciwdziałania pandemii, od 28 grudnia br. do 17 stycznia 2021 r. obiekty hotelarskie pozostaną zamknięte; wyjątkiem będą np. wyjazdy służbowe, które trzeba będzie odpowiednio udokumentować. Zamknięte będą też m.in. wyciągi narciarskie.