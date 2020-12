"Czas między świętami a nocą sylwestrową to dobry moment, by poświęcić chwilę i dowiedzieć się więcej o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Usiądź wygodnie i posłuchaj, czym jest PPK i dlaczego pracodawca musi Ci dopłacić co najmniej 1,5 proc. do pensji" - zachęca PFR na stronie portalu informacyjnego Pracowniczych Planów Kapitałowych pod adresem www.mojeppk.pl

PFR przekonuje, że PPK opłaca się pracownikom. "Nie rezygnuj więc i Ty ze swoich dodatkowych pieniędzy!" - podkreśla.

Uczestniczący w szkoleniu będą mogli dowiedzieć się, jakie są zasady gromadzenia oszczędności w PPK, kto finansuje oszczędności pracownika, kto może zostać uczestnikiem PPK, jak można dysponować środkami przed i po 60. roku życia, kto będzie prowadził rachunek w PPK, jak dziedziczy się środki w PPK i co się dzieje w przypadku rozwodu.

Szkolenie ma prowadzić ekspert PFR; jest ono bezpłatne i trwa ok. 1,5 godziny. Aby wziąć w nim udział, należy wybrać odpowiednią datę i zarejestrować się, wypełniając formularz zamieszczony na stronie portalu.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys poinformował w poniedziałek na konferencji online, że po trzech etapach wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych uczestniczy w nim 1 mln 688 tys. pracowników, co oznacza poziom partycypacji w wysokości 30,4 proc. PFR liczy, że do 2025 r. zbliży się do poziomu 50 proc.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w styczniu 2019 r., od 1 lipca 2019 roku jako pierwsze do systemu weszły największe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób. Jesienią tego roku nastąpił drugi i trzeci etap włączania polskich przedsiębiorstw do PPK: tych zatrudniających od 50 do 249 pracowników oraz zatrudniających od 20 do 49 osób. Ostatni etap wrażania systemu rozpocznie się od stycznia 2021 r., kiedy do PPK będą przystępować instytucje publiczne.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.

Dopłata z Funduszu Pracy wynosi 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymują także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Do systemu zostają automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także do nich przystąpić.

Ostatni etap wrażania systemu rozpocznie się od stycznia 2021 r., kiedy to do PPK będą przystępować instytucje publiczne. Umowy o zarządzanie powinny one zawrzeć najpóźniej do 26 marca 2021 r., a o prowadzenie - do 10 kwietnia 2021 r.