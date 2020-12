Uzyskanie takiej ulgi jest o tyle istotne, że dopłaty do pensji przysługują do miesięcznych kosztów płacy, do których zalicza się m.in. należności odprowadzane do ZUS. W praktyce oznacza to, że pracodawca w poz. 52 formularza INF-D-P, który jest składany razem z wnioskiem o dofinansowanie, powinien podać koszty płacy pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, których nie musi płacić. W zależności od tego, kiedy firma wypłaca wynagrodzenia, może to dotyczyć wniosku za październik (gdy pensja jest przekazywana w następnym miesiącu) lub za listopad (gdy w tym samym).