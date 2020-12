Sejm odrzucił na ostatnim posiedzeniu senackie weto w sprawie nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Tym samym jest już pewne, że do korpusu służby cywilnej włączeni zostaną wiceministrowie w randze podsekretarza stanu. Z kolei premier zyska szybką ścieżkę do wydzielania niektórych wydziałów lub departamentów ze stosowania wobec zatrudnionych tam osób przepisów o służbie cywilnej. Senat uzasadniał swój sprzeciw wobec tych zmian przede wszystkim brakiem przejrzystego sytemu awansu i gwarancji apolityczności służby cywilnej.

– Wprowadzenie do korpusu służby cywilnej podsekretarzy miałoby sens, jeśli w sposób naturalny na te stanowiska mogliby awansować dyrektorzy z wieloletnim stażem pracy i doświadczeniem urzędniczym. Niestety to rozwiązanie jest tylko po to, aby wprowadzić swoich kolegów partyjnych i dać im lepiej zarobić – mówi Mariusz Witczak, poseł KO, członek Rady Służby Publicznej. – Jeśli średnie wynagrodzenie dyrektora w ministerstwie wynosi 17 tys. zł, to należy się spodziewać, że podsekretarze będą zarabiać 20 tys. zł lub więcej – dodaje.