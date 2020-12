Czy pracodawca będzie mógł wysyłać zatrudnionych w dłuższą podróż służbową bez możliwości zakwaterowania? Co ma zrobić pracownik, gdy z przyczyn losowych nie uda mu się wrócić do domu przed nocą? To tylko przykładowe pytania, jakie zadają sobie zatrudniający w związku z zapowiedzianym zakazem korzystania z hoteli w celach służbowych (w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.).

– Wprowadzenie takiego obostrzenia to reakcja na przypadki nadużywania celów służbowych do pobytu w obiektach i regionach turystycznych. To rzeczywiście się działo. Liczę jednak, że przygotowywane przepisy będą bardziej racjonalne od skrótowych zapowiedzi, które rząd przedstawił w trakcie konferencji prasowej – wskazuje Grzegorz Orłowski, radca prawny z kancelarii Orłowski Patulski Walczak.

– Delegacje powinny być stosowane w zgodzie z regulacjami antycovidowymi, czyli od 28 grudnia tylko wtedy, gdy mogą odbyć się bez noclegu w hotelu. W wielu przypadkach oznacza to istotne ograniczenie lub wręcz uniemożliwienie prowadzenia działalności. Bo jak np. firma ma wysłać serwisanta do znacznie oddalonej miejscowości w celu naprawy sprzętu, która potrwa np. kilkanaście godzin? – wskazuje mec. Orłowski.

Pracodawcy mogą oczywiście starać się tak zorganizować delegację, aby zatrudniony mógł wrócić na nocleg w domu, ale muszą liczyć się z ograniczeniami. Zgodnie z orzecznictwem sądowym (wyrok Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2005 r., sygn. akt II PK 265/04) czas powrotu z podróży służbowej po przekroczeniu dniówki (co do zasady osiem godzin) nie jest wliczany do czasu pracy, czyli firma nie musi obawiać się nadgodzin. Zatrudniony musi mieć jednak zagwarantowany 11-godzinny dobowy odpoczynek, który może być naruszony tylko w określonych przypadkach, np. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej albo usunięcia awarii (podróż odpoczynkiem nie jest). Zgodnie z przepisami zatrudniony powinien więc wyrobić się z delegacją w ciągu 13 godzin, jeśli nie ma możliwości noclegu. Pracodawca musi też pamiętać o przepisach bhp. To on ma chronić życie i zdrowie zatrudnionych, organizując pracę w bezpieczny sposób.