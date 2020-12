Jak ma to wyglądać w praktyce? Wniosek zostanie przesłany do właściwego doradcy ds. ulg i umorzeń, który będzie odpowiedzialny za kontakt z klientem, zebranie dokumentacji i przekazanie sprawy do merytorycznego rozpatrzenia przez CUL. Następnie zajmą się nim pracownicy centrum, którzy nie będą mieli kontaktu z wnioskodawcą.

Eksperci przychylnie podchodzą do tego projektu. – Centra mogą zagwarantować większą spójność przy rozpoznawaniu wniosków o pomoc . Tym bardziej że nie ma przesłanek ustawowych, które określałyby, w jakich sytuacjach przysługuje rozłożenie na raty czy odroczenie terminu płatności. Jest to decyzja uznaniowa – wskazuje Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Zwraca uwagę, że CUL mogą zapewnić jednolite podejście do przedsiębiorcy bez względu na to, gdzie prowadzi on działalność. – Rozwieją też pojawiające się sporadycznie wątpliwości o faworyzowanie danych płatników przy rozpoznawaniu wniosków – dodaje.

– Jestem zwolennikiem tworzenia centrów kompetencji. Oznacza to, że nie każdy oddział zajmuje się wszystkimi sprawami, tylko są one przekierowywane do wyspecjalizowanych jednostek. W konsekwencji trafiają do fachowców, którzy rozpatrują ten sam rodzaj spraw według jednolitych wytycznych – wskazuje ekspert.