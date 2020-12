ZAZ nie będą też musiały dołączać do wniosku kierowanego do PFRON kopii umów , których nie udało im się wykonać z uwagi na COVID-19. Dla wielu zakładów jest to poważna przeszkoda w ubieganiu się o wsparcie – nie dysponują bowiem takimi umowami, bo z powodu epidemii i obowiązujących restrykcji uniemożliwiających świadczenie wielu usług nie były one w ogóle podpisywane.