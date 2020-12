Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych (z wyłączeniami, o których niżej). Obliczając wynagrodzenie, należy przyjąć te składniki i świadczenia, które – zgodnie z objaśnieniami do sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach składanego do GUS – zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych, a ich sumę porównać do stawki miesięcznej wynagrodzenia minimalnego. Wynagrodzenia osobowe to wynagrodzenia i inne świadczenia z tytułu pracy, wypłacane lub wydawane w naturze (odpowiednio przeliczone). Są nimi w szczególności: