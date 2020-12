SN stwierdził w nim, że przepisy k.p. nakładają na pracodawcę „obowiązek dbałości o dobra osobiste pracownika, w szczególności jego godność, oraz o taką atmosferę w zakładzie pracy, w której dobra osobiste pracowników będą szanowane, zarówno przez samego pracodawcę (osoby działające w jego imieniu), jak i innych pracowników”. Sąd zwrócił przy tym uwagę, że „istnienie w zakładzie pracy bliskich relacji między przełożonymi a niektórymi pracownicami utrudnia sprawne zarządzanie i zachowanie obiektywnej oceny przez przełożonych, co wymaga szczególnego nadzoru kierownictwa pracodawcy w aspekcie przeciwdziałania ewentualnej dyskryminacji lub mobbingu”. Zachowanie przełożonych ze stanu faktycznego na wstępie na pewno nie spełnia norm wyznaczonych przez kodeks pracy. Pracodawca jako przełożony całej załogi ma za zadanie nie tylko dbać o funkcjonowanie samego przedsiębiorstwa, lecz także o pracowników. Jeżeli docierają do niego niepokojące sygnały, czy też sam dostrzega problemy pojawiające się pomiędzy szeregowymi pracownikami a kierownictwem, powinien reagować. Bierna postawa może zostać odebrana jako akceptacja niepożądanych działań w zakładzie pracy. A przecież każdy pracownik ma prawo wykonywać swoją pracę w normalnych warunkach, tj. w przyjaznej atmosferze oraz przy efektywnym współdziałaniu. Ponadto miejsce pracy to nie przestrzeń do nawiązywania bliskich relacji, zwłaszcza pomiędzy pracownikami z różnych stopni hierarchii zawodowej (z uwagi na ryzyko braku równego traktowania całej załogi). Dlatego też, jeżeli pracodawca dopuszcza do takich zachowań, a także nie reaguje na docierające do niego sygnały, jest odpowiedzialny za negatywne konsekwencje takich działań.