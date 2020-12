Opisane rozstrzygnięcie sądu należy uznać za w pełni zasadne, ponieważ postępowanie pracodawcy ewidentnie przekraczało zasady określone w art. 108 par. 1 k.p. Pracodawca podał nałożoną karę porządkową do publicznej wiadomości, a takiej sankcji nie przewiduje art. 108 par. 1 k.p. Pismo o ukaraniu nie przewidywało też prawa sprzeciwu od nałożonej kary, co również należy ocenić negatywnie i uznać za kolejną okoliczność obciążającą pracodawcę. Jednakże gdyby pracodawca mylnie nazwał pismo „przewinieniem dyscyplinarnym” czy też innym zbliżonym terminem, ale nie upubliczniłby kary i zapewniłby pracownikowi możliwość wniesienia od niej odwołania, wówczas z pewnością nie popełniłby wykroczenia. Podobny pogląd wyraził S. Kowalski (S. Kowalski, Kodeks pracy [w:] S. Kowalski, Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Postępowanie mandatowe. Komentarz do art. 281–283 k.p. i art. 17, 95–102a kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2018). Zauważył on, że: „charakteru kary porządkowej nie ma zasadniczo krytyka zachowań pracownika wyrażona przez przełożonego lub pracodawcę, które uznali – choćby nawet błędnie – za skutkujące niewłaściwym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Gdyby np. była wyrażona w formie pisemnej, w piśmie zatytułowanym «Zwrócenie uwagi», a następnie pismo to zostałoby złożone przez pracodawcę do akt osobowych pracownika, to oceniając tę sytuację, należałoby raczej rozważyć, czy nie jest to w istocie kara upomnienia, o której mowa w art. 108 par. 1 pkt 1 k.p., chociażby tryb nałożenia kary porządkowej in concreto nie został przez pracodawcę zachowany”.