Sąd Najwyższy w wyroku z 7 marca 2019 r., sygn. akt III UK 60/18, nie podzielił stanowiska ubezpieczonej. Zwrócił uwagę na genezę dodania do ustawy emerytalnej art. 104 ust. 1a niedługo po jej wejściu w życie. Sąd wyjaśnił, że wraz z reformą emerytalną zmieniono sposób rozliczania świadczeń emerytalnych i rentowych, pod uwagę zaczęto bowiem brać przychód, a nie dochód. Pogorszyło to sytuację prowadzących działalność, którzy co prawda osiągali wysokie przychody, lecz ponosili również wysokie koszty ich uzyskania – nie brano tego pod uwagę, gdy ustalano, czy ich prawo do świadczeń ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu. W efekcie skarg ustawę emerytalną znowelizowano, dodając do art. 104 ust. 1a, zgodnie z którym za przychód uznawana jest kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek. Jak podkreślił SN, dodanie ust. 1a miało więc na celu wyłącznie uniezależnienie zawieszania lub zmniejszania świadczeń osób prowadzących pozarolniczą działalność od osiąganego przez nie przychodu według przepisów podatkowych. Nie ma więc racji skarżąca, twierdząc że art. 104 ust. 6 ustawy emerytalnej miałby nie mieć zastosowania do przychodu ustalanego na podstawie art. 104 ust. 1a tej ustawy, a więc do emerytów i rencistów prowadzących pozarolniczą działalność.