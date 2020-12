Z tego, co udało nam się ustalić, do tej pory tylko kilku wojewodów skorzystało z możliwości, jakie daje ustawa. Mowa o województwach: mazowieckim, małopolskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim oraz lubelskim. Tam też samorządy zostały poproszone o sporządzenie list. Co istotne, w przypadku ostatniego z wymienionych województw nie była to nawet lista wszystkich lekarzy, ale konkretnych specjalizacji.