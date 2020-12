Prawidłowe obliczenie i odprowadzenie składek to dwa najważniejsze obowiązki płatnika. Ich nieprawidłowe wykonanie w przypadku jednostek sektora finansów publicznych jest zagrożone dodatkowo sankcją w postaci stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Szczególnie problematyczna okazuje się sytuacja, gdy jednostka zleca wykonanie jakiegoś zadania osobie fizycznej w oparciu o umowę zlecenia. Umowa taka co do zasady jest oskładkowana – płatnik powinien odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne. Może jednak dojść do zbiegu tytułów do ubezpieczeń, kiedy to zlecenie będzie oskładkowane nieobowiązkowo, a o odprowadzaniu nieobowiązkowych składek decyduje zleceniobiorca. Zleceniobiorca musi złożyć oświadczenie o zbiegu ubezpieczeń, którego wzór powinna posiadać każda jednostka. Zdarza się jednak, że wzory są sporządzone błędnie, a od zleceniobiorcy nie można wymagać, aby doskonale znał prawo ubezpieczeń społecznych.