Doktor Damian Tokarczyk, starszy prawnik w Kancelarii Raczkowski| Ius Laboris Poland | Global HR Lawyers, również uważa, że obie egzekucje będą prowadzone równolegle. Jak tłumaczy, art. 281 par. 2 k.p. znajdzie zastosowanie wtedy, gdy egzekucja jest nieskuteczna i zobowiązany zalega z alimentami od co najmniej trzy miesiące. – To oznacza, że przepis nie znajdzie zastosowania, gdy egzekucja jest prowadzona przez uprawnionego do alimentów bezpośrednio z majątku zobowiązanego do alimentów. Przepis ma więc de facto chronić interes państwa, nie uprawnionego do alimentów – zauważa dr Damian Tokarczyk. I dodaje, że gdyby ustawodawca w art. 281 par. 2 posłużył się spójnikiem „lub”, a nie „albo”, to wówczas tak samo byliby chronieni uprawnieni do alimentów, którzy skorzystali, i ci, którzy nie skorzystali z pomocy państwowej. – Trudno uznać to za zabieg niezamierzony, a tym samym przepis nie jest klasycznym „bublem” – taki chyba był zamiar państwa. Wydaje się jednak, że dla takiej regulacja nie ma uzasadnienia. W obu przypadkach uprawnieni powinni być chronieni tak samo – zauważa dr Damian Tokarczyk.