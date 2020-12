Na problem zwraca też uwagę rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, wskazując, że dotyczy on przede wszystkim przedsiębiorców z branży artystycznej, którym tarcza branżowa przyznała wsparcie analogiczne do tego przewidzianego już wcześniej dla branży turystycznej. Nowi beneficjenci nie dostali jednak czasu na złożenie wniosków. Rzecznik sugeruje wydanie w tej sprawie rozporządzenia, które go wydłuży. Jego zdaniem na mocy tarczy branżowej rząd będzie miał taką możliwość.