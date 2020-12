Zdaniem skarżącego przywołane przepisy naruszają prawo do równego traktowania w dostępie do świadczeń z zabezpieczenia społecznego. Powód? Zbyt wąsko określają zakres wyjątków od zasady przysługiwania jednego świadczenia w przypadku zbiegu prawa do emerytury z powszechnego systemu emerytalnego z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby powstałej na skutek wypadku przy pracy lub w czasie służby. Skarżący twierdził, że naruszono tym samym prawo do równego dostępu do świadczeń z zabezpieczenia społecznego.