Termin „liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu” oznacza obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy obliczony zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 130 kodeksu pracy . Jest więc to kodeksowy wymiar godzin do przepracowania w danym miesiącu, a nie liczba godzin faktycznie przepracowana przez danego pracownika czy określona do przepracowania w jego harmonogramie czasu pracy. Potwierdza to Główny Inspektorat Pracy w swoim stanowisku z 23 stycznia 2008 r. w sprawie obliczania dodatku za nadgodziny (opubl. Rzeczpospolita DF 2008/6/4).