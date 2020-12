Minister Maląg na wtorkowym briefingu prasowym po raz kolejny podkreśliła, że mimo trwającej pandemii rząd realizuje wszystkie programy społeczne dla rodzin i seniorów. Przypomniała, że w październiku uruchomiony został Korpus Wsparcia Seniorów, a od minionego tygodnia działa także Solidarnościowy Konwój Wsparcia Seniorów. W ramach polityki senioralnej realizowane są także takie programy, jak Senior plus i ASOS (program na rzecz aktywności społecznej osób starszych).

"Na lata 2021-2025 ogłaszamy nowy program Aktywni Plus z budżetem corocznym 40 mln zł, dedykowany dla organizacji pozarządowych na stwarzanie rożnych projektów działań, które będą przede wszystkim służyły aktywności osób starszych w rożnych obszarach" - powiedziała minister. Program ten zastąpi program ASOS.

Wiceminister Stanisław Szwed powiedział, że jednym z zadań nowego programu będzie wsparcie dla seniorów w ramach cyfryzacji, czyli np. nauka obsługi komputera i załatwiania online spraw w urzędach.

W ramach programu "Aktywni plus" organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do 250 tys. zł.

Program ma zwiększyć udział osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspierać niesamodzielne osoby starsze i ich otoczenie w miejscu zamieszkania, a także rozwijać wolontariat osób starszych i zwiększyć ich zaangażowanie na rynku pracy. Program ma też wspierać seniorów w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami. Ma on także wzmacniać trwałe relacje międzypokoleniowe, kształtować pozytywny wizerunek osób starszych oraz zwiększyć bezpieczeństwo seniorów.

Nabór ofert w przyszłorocznej edycji programu rozpocznie się już na początku 2021 roku.

Minister Maląg we wtorek poinformowała również, że kontynuowany będzie program "Od wykluczenia do aktywizacji", który ma wzmacniać uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budżet programu na rok 2021 to 3 mln zł.

W przyszłym roku nadal realizowane będą także programy Senior plus i Opieka 75 plus.

Program Senior plus adresowany jest do osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60. roku życia. W ramach programu samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie dziennych domów i klubów seniora.

Program Opieka 75 plus jest realizowany od stycznia 2018 r. i jest adresowany m.in. do gmin do 60 tys. mieszkańców, które samodzielnie realizują usługi opiekuńcze. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.