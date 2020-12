W praktyce oznacza to, że pracownicy są dzieleni na grupy, które nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu, co ma zapobiegać zakażeniom koronawirusem. Samorządy będą też mogły tymczasowo przenosić pracowników z innych jednostek do instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej (np. w przypadku problemów kadrowych) na takich samych zasadach jak do placówek pomocy społecznej, które są określone w art. 15zzz1 specustawy.