Szkoda wyrządzona pracownikowi przez poruszający się wózek widłowy należący do firmy produkcyjnej jest także szkodą spowodowaną ruchem przedsiębiorstwa korzystającego z sił przyrody. To powoduje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, od której można się uwolnić, wykazując, że poszkodowany się do szkody przyczynił.