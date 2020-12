Przyznanie funduszowi takiego prawa przewiduje rządowy projekt nowelizacji tzw. specustawy covidowej z 2 marca 2020 r. Zawiera on istotną z punktu widzenia pracodawców zmianę art. 68ge ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Obecnie wskazuje on, że firma znajdująca się w trudnej sytuacji ekonomicznej może otrzymywać subsydia płacowe na pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi jako pomoc publiczną, o której jest mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, tylko do 31 grudnia br. Projektowane brzmienie art. 68ge nie określa już granic czasowych, co w praktyce oznacza, że takie zasady korzystania z pomocy publicznej będą stosowane przez cały okres obowiązywania Komunikatu Komisji.