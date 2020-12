Ale to nie wszystko. Kolejna zaakceptowana poprawka przewiduje, że umowy zawarte z tymi osobami od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. będą mogły zostać zwolnione z należności do ZUS za okres styczeń – kwiecień 2021 r. W tym przypadku również nie jest to bezwarunkowe. Łączny przychód z tych umów uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, nie może być wyższy od 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Zleceniobiorca nie będzie mógł też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie zlecenia.