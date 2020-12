- Zgłosiła się do nas nasza klientka i pokazała maila, który został wysłany z adresu sugerującego, że to mail wysłany z ZUS. W treści listu jest napisane, że pani dostanie 1500 zł za wypełnienie ankiety – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – To ewidentne oszustwo polegające, jak przypuszczam, na wyłudzeniu danych – dodaje.

Rzeczniczka wyjaśnia, że tylko jeżeli klient prosił o kontakt np. poprzez swoje konto na PUE ZUS lub stronę internetową www.zus.pl wysyłając maila na adres cot@zus.pl wtedy - na wyraźną prośbę ubezpieczonego – nasz pracownik może zatelefonować pod podany przez klienta numer telefonu.

- W innym przypadku nie ma mowy o „spontanicznych” kontaktach a tym bardziej prowadzeniu jakichkolwiek ankiet szczególnie związanych z wypłatą nagrody – zapewnia Kowalska-Matis.

Mail oferujący wysokie wynagrodzenie za wypełnienie ankiety to nie pierwszy przypadek próby oszustwa. W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych prosi o daleko idącą ostrożność. Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, co do otrzymanych informacji czy tożsamości osoby podającej się za pracownika ZUS, powinien skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod nr tel. 22 560 16 00 lub zawiadomić policję.

- Jeżeli ktoś nie ma żadnej sprawy prowadzonej w ZUS, nie zwracał się z pytaniem ani prośbą o informację wtedy nie ma najmniejszej możliwości żeby przychodziły do niego informacje mailowe – przestrzega Kowalska-Matis.

Dlatego ZUS przypomina i jednocześnie ostrzega wszystkich klientów, że pracownicy Zakładu nie wysyłają informacji maile, nie telefonują ani nie odwiedzają klientów w domach. Wszyscy, którzy są zainteresowani jakimikolwiek sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych czy prowadzenia własnej działalności mogą korzystać z całkowicie bezpłatnych konsultacji bezpośrednio na salach obsługi, bądź za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem: (22) 560 16 00. Osoby, które posiadają indywidualne konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) informacje mogą uzyskać także online bez konieczności wychodzenia z domu. To za pośrednictwem PUE, właśnie w tym trudnym roku z pandemią, bez wychodzenia z domu, można było złożyć wniosek o świadczenie postojowe, zasiłek chorobowy czy o zwolnienie z opłacania składek, a nawet zrealizować bon turystyczny. I co najważniejsze dla niektórych ubezpieczonych, uzyskać od lekarza zwolnienie lekarskie w związku z chorobą. Ostatnią wdrożoną usługą elektroniczną, która upowszechnia dostępność dla klientów, są e-wizyty, dzięki którym w czasie pandemii każdy klient może bez problemu załatwiać swoje sprawy w ZUS.

Pamiętajmy, że ZUS sprawy z klientami załatwia listownie lub w placówkach Zakładu, a także poprzez wspomniany wyżej - uwierzytelniony profil na Platformie Usług Elektronicznych. Także osobiste odwiedzenie klientów przez pracowników ZUS w ich domach jest wyjątkowo rzadkie. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy przeprowadzana jest kontrola wykorzystania zwolnień lekarskich. Pozostałe wizyty pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w domu klienta poprzedzane są pisemną informacją.