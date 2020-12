▶ Jakich zakładów pracy dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa?

Rozporządzenie z 26 listopada wskazuje, że obowiązek ten dotyczy miejsc ogólnodostępnych, w tym zakładów pracy. W związku z tym pojawiają się wątpliwości, czy prawodawca uznał wszystkie zakłady pracy za miejsca ogólnodostępne, czy też nakaz ten dotyczy tylko takich zakładów pracy, które mają charakter ogólnodostępny. Uzasadnienie do rozporządzenia zawiera jedynie lakoniczne stwierdzenie, że „utrzymano nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej”, bez odpowiedzi na pytanie, czy każdy zakład pracy rozumiany jest jako miejsce ogólnodostępne.

Kwestia ta po raz pierwszy pojawiła się w uzasadnieniu do nowelizacji jednego z poprzednich rozporządzeń o tym samym tytule, tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów z 15 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 673). Wskazano w nim, że obowiązek ten dotyczy zakładów pracy, w tym również biur, co sugerowałoby, że prawodawca uznał każdy zakład pracy za miejsce ogólnodostępne. Kwestia zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej miała jednak wówczas mniejsze znaczenie, ponieważ do 27 listopada 2020 r. nakaz ten nie dotyczył osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe, chyba że wiązało się to z bezpośrednią obsługą interesantów lub klientów. Obecnie nakaz dotyczy wszystkich, jeżeli tylko w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.

Konstrukcja przepisu pozwala na interpretację zarówno zawężającą (tj. że chodzi wyłącznie o miejsca ogólnodostępne w zakładach pracy), jak i uznającą każdy zakład pracy za miejsce ogólnodostępne. Wobec braku definicji „miejsca ogólnodostępnego” trzeba nadać mu takie znaczenie, jakie nadaje mu język polski. Za miejsce ogólnodostępne należałoby więc uznać taki zakład pracy, z którego może korzystać nieograniczona liczba nieoznaczonych osób. Zgodnie z taką interpretacją będą to więc zakłady pracy przeznaczone do obsługi interesantów bądź klientów, jak placówki handlowe, targowiska, hotele czy dworce. Oznaczałoby to, że zakłady pracy, do których dostęp jest ograniczony (co do zasady dla pracowników czy innych osób świadczących pracę w zakładzie pracy) nie są objęte wspomnianym nakazem. Przepis rozporządzenia z 26 listopada można jednak interpretować również w taki sposób, że za miejsce ogólnodostępne uznawany jest każdy zakład pracy, bez względu na jego ogólnodostępność. Interpretacja taka byłaby wprawdzie niezgodna z językowym znaczeniem pojęcia miejsce ogólnodostępne, jednak – mając na uwadze brzmienie przepisu – możliwa. Nie sposób jednoznacznie rozstrzygnąć tych wątpliwości. Trzeba poczekać na wydanie interpretacji przez właściwe organy bądź też na doprecyzowanie przepisu [na dzień zamknięcia tego wydania takiej interpretacji nie było – red.]. Do tego czasu bezpieczniej jest przyjąć szersze rozumienie miejsca ogólnodostępnego i odpowiednio szersze zastosowanie nakazu. Szczególnie mając na uwadze ewentualne konsekwencje za nieprzestrzeganie nakazu – zarówno dla samego pracodawcy, jak i dla pracownika – w każdym zakładzie pracy (patrz odpowiedź na ostatnie pytanie) .

▶ Czy wszyscy pracownicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa?

Nakaz zakrywania ust i nosa dotyczy wszystkich pracowników (i innych osób), jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba.

W tym kontekście wątpliwości budzi to, czym jest pomieszczenie. Rozporządzenie z 26 listopada nie wprowadza w tym zakresie definicji, jak również nie odwołuje się do rozumienia tego pojęcia zdefiniowanego w jakimkolwiek innym przepisie. Językowe znaczenie tego pojęcia wskazuje, że pomieszczeniem jest pokój, lokal lub lokum. Natomiast pomocniczo można posłużyć się definicją pomieszczenia użytkowego wskazaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065). Zgodnie z tą definicją przez lokal użytkowy należy rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Tak więc aby odróżnić jedno pomieszczenie od drugiego, konieczne jest ich wydzielenie stałymi przegrodami budowlanymi.

Poblemu nie ma, gdy mamy do czynienia z osobnymi biurami pracowników. Wątpliwości pojawiają się jednak już np. w przypadku open space czy też biur, które są częściowo otwarte na inne pomieszczenia. O ile jeszcze częściowo otwarte biura czy gabinety można zakwalifikować jako osobne pomieszczenie, to już wydzielenie w ramach open space „przegródkami” stanowisk poszczególnych pracowników nie będzie mogło być zakwalifikowane jako osobne pomieszczenie. Dlatego aby uniknąć takich wątpliwości, rekomendowane jest doprecyzowanie sposobu stosowania przepisów przez pracodawcę w wewnętrznych regulacjach. Zwłaszcza w sytuacjach wątpliwych, gdzie nie wiadomo, jak definiować pomieszczenie.

▶ Czy w trakcie spożywania posiłków (np. w kuchni bądź w stołówce) pracownicy mogą ściągnąć maseczkę?

Rozporządzenie z 26 listopada nie przewiduje wyjątku od nakazu zasłaniania ust i nosa w czasie spożywania posiłków. Wyjątek taki został przewidziany jedynie w razie spożywania posiłków w pociągu. Literalnie więc interpretując przepisy, należałoby stwierdzić, że pracownik może spożywać posiłek bez zasłaniania twarzy jedynie, jeżeli przebywa sam w pomieszczeniu.

Powoduje to ogromne problemy praktyczne i w rzeczywistości u znacznej części pracodawców (np. w dużych zakładach produkcyjnych) powodowałoby brak możliwości spożywania posiłków w czasie przebywania w zakładzie pracy. Pracodawcy niejednokrotnie nie mają fizycznych możliwości, aby zapewnić dużej liczbie pracowników indywidualne pomieszczenia w tym celu.

Dlatego też uważamy, że – pomimo literalnego brzmienia przepisów – na czas spożywania posiłków pracownicy mogą ściągnąć maseczki. Pracodawcy powinni natomiast zapewnić odpowiednie warunki i środki zapobiegające możliwości zakażenia. Wśród nich należy wyróżnić środki organizacyjne, jak np. wyznaczenie przerw obiadowych w różnych porach dla poszczególnych grup pracowników, tak aby w jednym czasie na stołówce czy w kuchni nie gromadziła się duża liczba osób, czy też zachowanie odpowiednio dużych odstępów między stolikami. Możliwe jest też odgrodzenie miejsc przy stolikach przesłonami, np. z pleksiglasu. Ponadto trzeba zapewnić środki do dezynfekcji rąk oraz każdorazową dezynfekcję stolików.

Należy pamiętać, że spożywanie posiłków przez pracowników służy nie tylko zapewnieniu dobrego samopoczucia, ale przede wszystkim ich zdrowia. Przyjęcie odmiennej koncepcji musiałoby doprowadzić niejednokrotnie do konieczności spożywania posiłków w miejscach do tego nieprzeznaczonych bądź też w ogóle do zakazu ich spożywania w zakładzie pracy. A to generowałoby zagrożenia dla zdrowia osób zatrudnionych, nawet dalej idące niż potencjalne zakażenie się wirusem.

▶ Kto powinien zapewnić maseczki lub inne środki ochronne?

Ogólną zasadą przewidzianą w art. 2376 kodeksu pracy jest obowiązek zapewnienia przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej dla pracowników. Tak więc maseczki ochronne czy przyłbice używane przez zatrudnionych na terenie zakładu pracy powinny być zapewnione przez pracodawcę i na jego koszt. Oczywiście nie stoi to na przeszkodzie, aby pracownicy korzystali z własnych maseczek. Ważne jest, aby obowiązek zasłania ust i nosa był przez nich przestrzegany i aby w razie potrzeby mogli skorzystać z maseczek zapewnionych przez pracodawcę.

Należy również pamiętać, że obowiązek ten dotyczy jedynie zapewnienia maseczek pracownikom i co do zasady nie dotyczy ani gości, ani osób wykonujących pracę na terenie zakładu pracy na innej podstawie. Mając jednak na uwadze cel przepisu, jakim jest zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń w zakładzie pracy, rekomendowane jest zapewnienie maseczek również zleceniobiorcom czy innym osobom zatrudnianym na podstawie umów cywilnoprawnych.

▶ Czy maseczki (inne środki) muszą spełniać określone wymogi?

Przepisy rozporządzenia z 26 listopada nie wskazują żadnych wymagań co do maseczek czy innych środków. Przepisy nakazują jedynie, aby pracownicy mieli zakryte usta i nos. Nie muszą to być maseczki specjalistyczne – np. FFP2, choć zdaniem niektórych ekspertów sanitarnych takie maseczki są zalecane w pomieszczeniach przy długotrwałym przebywaniu. Tak więc to pracodawca samodzielnie decyduje, jakie środki zapewni pracownikom.

▶ Czy obowiązek noszenia maseczek trzeba uwzględnić w wewnętrznej procedurze?

Nie ma wymogu, aby noszenie maseczek było uregulowane w wewnętrznych procedurach obowiązujących u pracodawcy. Obowiązek ten wynika bowiem z przepisów powszechnie obowiązujących, a więc obowiązuje bez względu na to, czy wewnętrze procedury pracodawcy również go przewidują, czy też nie. Warto jednak taką procedurę wdrożyć, określając w niej kompleksowo zasady organizacji pracy w zakładzie pracy. W szczególności w odniesieniu do powierzchni open space, stołówek, kuchni pracowniczych czy innych wspólnych pomieszczeń i zasad korzystania z nich przez pracowników.

▶ Co w sytuacji, gdy pracownik odmawia noszenia maseczki?

Pracownik może odmówić noszenia maseczki (czy też innych środków zasłaniających usta i nos) tylko wtedy, gdy ma szczególne uzasadnienie (np. przeciwwskazania zdrowotne do tego). W takim przypadku pracodawca ma prawo żądać dokumentów potwierdzających określone przeciwwskazania (np. zaświadczenia lekarskiego) i w razie wątpliwości skierować pracownika na badanie kontrolne medycyny pracy.

W pozostałych przypadkach pracodawca ma prawo wydać pracownikowi polecenie noszenia maseczki lub zasłaniania ust i nosa w inny sposób przewidziany w przepisach (np. przy pomocy części odzieży albo przyłbicy), a pracownik ma obowiązek dostosować się.

▶ Czy można odmówić dopuszczenia pracownika do pracy, jeżeli odmawia zakrycia ust i nosa?

Pracodawca nie tylko może, ale wręcz powinien nie dopuszczać lub odsunąć takiego pracownika od wykonywania pracy. W uzasadnionych przypadkach – gdy występują przeciwwskazania zdrowotne – pracodawca powinien zapewnić inne adekwatne środki bezpieczeństwa (np. zachowanie dystansu).

▶ Jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec pracownika odmawiającego zakrycia ust i nosa? Czy można go zwolnić?

Odmowa wykonania obowiązku zakrycia ust i nosa, jeżeli nie ma szczególnego uzasadnienia (np. przeciwwskazania zdrowotne), stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i uzasadnia wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych wobec pracownika, w tym nałożenie kary porządkowej lub wypowiedzenie umowy o pracę. W skrajnych przypadkach może uzasadniać nawet rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, w trybie dyscyplinarnym (np. jeżeli pracownik w sposób ostentacyjny ignoruje i lekceważy ww. obowiązek).