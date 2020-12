Maląg: Do DPS-ów przekazaliśmy ponad 600 mln zł

Do Domów Pomocy Społecznej przekazaliśmy ponad 600 mln zł m.in. na wsparcie dla pracowników - przekazała we wtorek minister rodziny Marlena Maląg. Dodała, że do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów przyłączyło się ponad 150 organizacji młodzieżowych.