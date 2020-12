Tym razem do 24 grudnia rząd przedłużył prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Z powodu sytuacji epidemicznej stacjonarne funkcjonowanie szkół – poza pewnymi wyjątkami – pozostanie bowiem ograniczone do 3 stycznia 2021 r. W związku z tym, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. COVID-19 (Dz.U. poz. 2109), rodzicom dzieci do lat ośmiu oraz tym opiekującym się starszymi pociechami z orzeczeniem o niepełnosprawności dodatkowe świadczenie będzie przysługiwać do rozpoczęcia ferii świątecznych.