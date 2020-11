Szefowa MRiPS podczas konferencji prasowej podkreślała, że wsparcie rodzin jest fundamentem rządu. Jak mówiła, wiele programów prorodzinnych zostało zrealizowanych i są one nadal kontynuowane. Wymieniła m.in. program "Rodzina 500 plus", "Dobry start" i "Mama 4 plus".

Maląg zaznaczyła, że oprócz finansowego wsparcia rodzin ważne jest też tworzenie odpowiednich usług, np. dla matek, które po urlopie macierzyńskim decydują się wrócić do pracy. Temu m.in. służy program "Maluch plus". Minister zwróciła uwagę, że przez ostatnie 5 lat udało się podwoić liczbę miejsc w żłobkach.

Szefowa MRiPS przekazała, że udało się rozstrzygnąć edycję 2021 programu "Maluch plus" w modułach skierowanych do samorządów na utworzenie nowych miejsc opieki.

"W tej edycji, którą dzisiaj podsumowujemy, powstanie 6,2 tys. nowych miejsc. Kwota, która zostanie przeznaczona na te miejsca, to ponad 167 mln zł" – powiedziała Maląg.

Wiceminister Barbara Socha dodała, że w przyszłorocznej edycji programu "Maluch plus" w 170 gminach w Polsce powstaną nowe żłobki. W prawie 100 to będą gminy, w których żłobków nie było.

Zapowiedziała, że w połowie stycznia 2021 r., ogłoszone zostaną wyniki pozostałych modułów programu, skierowanych do podmiotów prywatnych.

Socha podkreśliła, że od 2015 r. dwukrotnie zwiększyła się liczba miejsc opieki dla dzieci do lat 3, a tzw. wskaźnik użłobkowienia wzrósł z 12,5 proc. do 25 proc. dzisiaj.

"Przypomnę, że w ramach zaleceń unijnych powinniśmy dążyć do tego wskaźnika na poziomie 33 proc. My deklarowaliśmy, że do 2030 r. ten wskaźnik 30 proc. jesteśmy w stanie osiągnąć. Wszystkie dane, które mamy dzisiaj pokazują, że ten poziom osiągniemy znacznie wcześniej" – oceniła Socha.

Przypomniała, że w tegorocznej edycji programu Maluch plus" wprowadzono zmiany, które mają ułatwić podmiotom prowadzącym żłobki funkcjonowanie w czasie pandemii. Socha wymieniła m.in. przedłużenie czasu inwestycji do 30 listopada 2021 r.

"To oznacza, że te samorządy, które w tym roku rozpoczęły inwestycje i powinny je zakończyć z końcem tego roku, z racji pandemii mogą te inwestycje kontynuować i rozliczać do 30 listopada 2021." – wyjaśniła wiceminister.

Zwróciła uwagę, że został także wydłużony tzw. okres trwałości dla podmiotów, które tworzą miejsca w żłobkach. To czas, w którym podmioty muszą utrzymać placówki przez 5 lat.

"My ten okres od 1 stycznia 2020 do sześciu miesięcy po zakończeniu pandemii wyłączamy z tzw. okresu trwałości" – powiedziała Socha.