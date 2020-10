Tarcza 5.0: Ostatnie dni na złożenie dokumentów do ZUS

Firmy, które wnioskowały o zwolnienie z opłacania składek muszą złożyć dokumenty rozliczeniowe a to oznacza, że aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień w ramach „Tarczy 5.0” należy przekazać do ZUS deklaracje rozliczeniowe najpóźniej do końca października.