Do kogo wniosek

Zwolnienie ze składek

Płatnikom prowadzącym przeważającą działalność pod kodem PKD: ■ 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski) ■ 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania) ■ 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych) ■ 79.11.A (działalność agentów turystycznych) ■ 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) ■ 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów) ■ 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych) ■ 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych) ■ 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni) ■ 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana) ■ 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna)

Płatnik musi spełnić następujące warunki: ■ prowadzić przeważającą działalność pod określonym kodem PKD ■ dokonać zgłoszenia jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r. ■ mieć przychód z przeważającej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie, niższy co najmniej o 75 proc. od przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.