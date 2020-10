Takie są przyjęte przez zarząd ZUS plany dotyczące głównych projektów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najbliższe trzy lata. Sposób funkcjonowania Zakładu oraz całego systemu zabezpieczenia społecznego ulegnie przez ten czas głębokiemu przeobrażeniu.

- W ten sposób nie tylko przejmiemy od właścicieli firm obowiązki związane z opłacaniem i rozliczaniem składek, ale także odpowiedzialność związaną z ich poprawnym rozliczaniem – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje zdjąć z przedsiębiorców i pracodawców obowiązki związane z opłacaniem i rozliczaniem składek.

- Idziemy w kierunku zmniejszenia biurokracji i ułatwienia w prowadzeniu biznesu. Po wprowadzeniu reformy rozliczenia z ZUS będą zabierały minimum czasu i nie będą wymagały wiedzy księgowej – dodaje Kowalska-Matis.

Zakład weźmie na siebie odpowiedzialność związaną z rozliczaniem składek. Dzięki temu powinny zniknąć błędy m.in. w kwestii ustalania podstawy wymiaru składek. Przedsiębiorcy będą mieli pewności co do swoich rozliczeń. Ponadto wprowadzenie reformy pozytywnie wpłynie na jakość danych zgromadzonych na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS. Pozwoli to szybciej przyznawać zasiłki, emerytury i renty z uwagi na mniejszą liczbę postępowań wyjaśniających.

Rzeczniczka wyjaśnia, że po wprowadzeniu zmian przedsiębiorcy będą jedynie potwierdzać całą operację związaną z rozliczeniem podobnie jak w przypadku zeznania podatkowego. Planowane zmiany to nie tylko informatyczne wyzwanie dla ZUS, który jednak ma już doświadczenie w dużych projektach.

- Wcześniej wprowadziliśmy między innymi elektroniczne zwolnienia lekarskie, e-składkę, e-akta. Mamy również za sobą doświadczenia zdobyte w czasie obsługi Tarczy antykryzysowej i Polskiego Bonu Turystycznego – zapewnia rzeczniczka ZUS.

Iwona Kowalska-Matis, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego