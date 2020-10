Nie. Posiadanie co najmniej trzymiesięcznego okresu zatrudnienia (czyli 90 dni) dla zawarcia umowy o prowadzenie PPK jest istotne tylko w przypadku osób, które nie były zatrudnione u pracodawcy w dniu, od którego ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1342, dalej: ustawa o PPK) ma do niego zastosowanie.

Ustalając, dla kogo należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, pracodawca powinien podzielić pracowników na dwie grupy. Pierwszą są osoby, które były u niego zatrudnione w dniu, w którym pracodawcę objęła ustawa o PPK. Dla pracodawcy, który 30 czerwca 2019 r. zatrudniał co najmniej 50 osób zatrudnionych (50+), dniem tym jest 1 stycznia 2020 r. Wszystkie te osoby – oczywiście jeśli nadal pracują w firmie i spełniają definicję osoby zatrudnionej z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK – powinny zostać zapisane do PPK. Oznacza to, że najpóźniej do 10 listopada 2020 r. powinna być w ich imieniu i na ich rzecz zawarta umowa o prowadzenie PPK, chyba że złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Przez osoby zatrudnione ustawa o PPK rozumie osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Polsce z niżej wymienionych tytułów, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli:

pracowników w rozumieniu kodeksu pracy (k.p.) – wyjątkiem są pracownicy przebywający na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodociani,

osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,

członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,

osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego (k.c.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

osoby wymienione powyżej, przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

członków rad nadzorczych, wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji.

W przypadku osób zatrudnionych u pracodawcy w dniu, w którym został on objęty reżimem ustawy o PPK, posiadany przez nie okres zatrudnienia nie ma znaczenia. Jeśli więc pracodawca 50+ zawarłby umowę o prowadzenie PPK wcześniej niż w wynikającym z ustawy o PPK maksymalnym terminie (np. już w styczniu 2020 r.), byłby zobowiązany zawrzeć tę umowę także w imieniu np. osób, które zatrudnił w grudniu 2019 r. – mimo że osoby te nie miałyby jeszcze trzymiesięcznego okresu zatrudnienia.

Drugą grupę stanowić będą osoby zatrudnione po dniu, od którego pracodawca zobowiązany jest stosować ustawę o PPK, czyli dla firm 50+ po 1 stycznia 2020 r. Dla tych osób okres zatrudnienia w danej firmie ma już znaczenie. Aby pracodawca mógł zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK, osoby te muszą posiadać co najmniej trzymiesięczny (90 dni) okres zatrudnienia (okres ten ustala się z uwzględnieniem art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o PPK). Termin, w jakim pracodawca ma obowiązek zawrzeć dla nich umowę o prowadzenie PPK, upływa z 10. dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoby te osiągnęły wymagany staż.

Ale uwaga – gdyby się okazało, że termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osoby przyjętej do pracy po dniu, w którym pracodawcę objęła ustawa o PPK, wypadłby przed terminem wynikającym z art. 134 ustawy o PPK, pracodawca nie musi dla tej osoby zawierać umowy o prowadzenie PPK wcześniej. Pokażemy to na przykładzie. Pracodawca 50+ zatrudnił pracownika od 7 stycznia 2020 r., co oznacza, że 5 kwietnia pracownikowi temu upłynęło wymagane 90 dni zatrudnienia. Nie oznacza to jednak, że pracodawca musiał zawrzeć w jego imieniu umowę o prowadzenie do 11 maja (10 maja był niedzielą). W tym przypadku pracodawca może poczekać i objąć tego pracownika umową zawieraną w terminie wynikającym z art. 134 ustawy o PPK, czyli do 10 listopada 2020 r.

