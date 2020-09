Maląg podkreśliła, że "narzędzie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i służy – jak cała tarcza antykryzysowa – temu, by chronić miejsca pracy zagrożone w okresie pandemii". "To główny cel tarczy, wprowadzonej z myślą o przedsiębiorcach i samych pracownikach" - dodała.źródło: ShutterStock